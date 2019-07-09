САП обжалует оправдательный приговор Труханову и другим фигурантам дела

9 июля, 2019, 19:43

Прокуроры САП не согласны с оправдательным приговором, который вынес Малиновский районный суд Одессы

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Во вторник, 9 июля 2019 г., в Малиновском районном суде города Одессы объявлен оправдательный приговор Одесскому городскому главе и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян"

Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными.

"Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Одесского городского главы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений", - отметили в САП.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что будет подавать апелляционную жалобу на указанное решение суда.