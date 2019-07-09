САП обжалует оправдательный приговор Труханову и другим фигурантам дела
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Во вторник, 9 июля 2019 г., в Малиновском районном суде города Одессы объявлен оправдательный приговор Одесскому городскому главе и другим лицам, которые обвинялись в завладении средств местного бюджета при покупке здания бывшего завода "Краян"
Суд не нашел доказательств вины указанных лиц в инкриминируемых им преступлениях и признал их невиновными.
"Однако прокуроры САП категорически не согласны с указанным судебным решением. По мнению стороны обвинения, детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП проведено всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в указанном уголовном производстве, собрано многочисленное количество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность Одесского городского главы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений", - отметили в САП.
Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что будет подавать апелляционную жалобу на указанное решение суда.
- Мэра Одессы Геннадия Труханова, нескольких должностных лиц горсовета и предпринимателей обвиняют в завладении 185 миллионами гривень из местного бюджета из-за покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по завышенной стоимости.
- 8 июля суд по делу Труханова отклонил экспертизу, которая была главным доказательством следствия
- В конце концов суд оправдал Труханова по делу о хищении завода "Краян"
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