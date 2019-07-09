Разумков: Буду разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса

9 июля, 2019, 08:14

Вопрос украинского языка не является главной проблемой украинского общества сейчас, а предыдущая власть не теми методами популяризирует государственный язык

Об этом лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телевизионных каналов, передает Еспресо.TV .

"Я не уверен, что украинский язык является сегодня главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, действительно, защищать государственный язык надо, и развивать государственный язык надо", - сказал Разумков.

По его мнению, предыдущая власть не теми методами популяризирует украинский язык, поскольку, по его мнению, она прибегала в этом вопросе к принуждению.

"Если мы говорим о популяризации украинского языка, то нужно было идти по пути (и об этом неоднократно говорил президент Зеленский) создания условий, чтобы сегодня украинский язык использовался шире. Этого не было сделано, мы пошли путем плети", - заявил Разумков.

Разумков отметил, что будет говорить на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма - чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от так называемых притеснений.

"Я говорил и говорю, что пока у нас есть оккупированные территории на Востоке, пока у нас есть аннексированный Крым, я во время эфиров буду использовать русский язык - чтобы никто не захотел приходить и меня здесь" защищать ". У меня все хорошо, как у человека, который говорит на русском языке ", - сказал политик.