Разумков ответил на слова Богдана: государственным языком в Украине является украинский

3 июля, 2019, 17:23

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что комментарий главы Офиса Президента Андрея Богдана относительно предоставления регионального статуса русскому языку на Донбассе - это исключительно его личная позиция

Об этом сообщает Укринформ.

"Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея", - пояснил Разумков.

Он добавил, что решение, в частности, языкового вопроса, достаточно сложная процедура.

"Если мы говорим о том, что ранее говорил Андрей (Богдан, - ред.) - о региональных референдумах и т.д., - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет довольно проблематично", - сказал Разумков.

Также он подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и "это позиция, которая озвучивалась Владимиром Александровичем (Зеленским, - ред.) в течение всей избирательной кампании, в том числе и сегодня".