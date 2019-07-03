Разумков ответил на слова Богдана: государственным языком в Украине является украинский
Об этом сообщает Укринформ.
"Это позиция Андрея Богдана, который ее озвучил, - он является членом нашей команды, он является главой Офиса Президента, - и на сегодняшний момент это позиция Андрея", - пояснил Разумков.
Он добавил, что решение, в частности, языкового вопроса, достаточно сложная процедура.
"Если мы говорим о том, что ранее говорил Андрей (Богдан, - ред.) - о региональных референдумах и т.д., - в первую очередь нужно будет принимать законодательную базу, которая даст возможность влиять на эти процессы, а на сегодняшний момент пока это обсуждать еще рано... на сегодняшний момент юридически, я думаю, что это реализовать будет довольно проблематично", - сказал Разумков.
Также он подчеркнул, что единственным государственным языком в Украине является украинский, и "это позиция, которая озвучивалась Владимиром Александровичем (Зеленским, - ред.) в течение всей избирательной кампании, в том числе и сегодня".
- Напомним, 1 июля Андрей Богдан допустил проведение в Украине референдума по предоставлению русскому языку статуса регионального в Луганской и Донецкой областях.
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