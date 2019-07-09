НАБУ заявил об обыске в Фонде госимущества

9 июля, 2019, 18:30

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило об обыске вместе с СБУ в помещении Фонда госимущества в Киеве

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Детали - позже", - говорится в сообщении.

Детективы #НАБУ совместно с сотрудниками департамента «К» #CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Детали - позже pic.twitter.com/7wC2vh4Yfq - NAB Ukraine (@nab_ukr) 9 июля 2019 г.