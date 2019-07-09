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Espreso.tvОбществоНАБУ заявил об обыске в Фонде госимущества

НАБУ заявил об обыске в Фонде госимущества

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило об обыске вместе с СБУ в помещении Фонда госимущества в Киеве

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве. Следственное действие санкционировано и проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ. Детали - позже", - говорится в сообщении.

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