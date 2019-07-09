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Espreso.tvОбществоТрубаров никто не задерживал, - Розенко

Трубаров никто не задерживал, - Розенко


фото: Павло Розенко у Facebook
Якобы задержанный и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров находится на заседании Правительственного комитета

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в Facebook.

"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм ... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета сидит?" - написал Розенко.

Ранее "Экономическая правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыски в кабинете Трубарова, а самого чиновника задержали.

 

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