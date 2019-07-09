Трубаров никто не задерживал, - Розенко
9 июля, 2019, 15:38
Якобы задержанный и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров находится на заседании Правительственного комитета
Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в Facebook.
"Здесь прошла информация, что задержан и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров... Хм ... А кто же у меня сейчас на заседании Правительственного комитета сидит?" - написал Розенко.
Ранее "Экономическая правда" сообщала, что детективы НАБУ проводят обыски в кабинете Трубарова, а самого чиновника задержали.
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