НАБУ задержало главу Фонда госимущества Трубарова

9 июля, 2019, 15:12

Сейчас в кабинете у и.о. главы Фонда госимущества проводят обыски

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.

Также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривень.