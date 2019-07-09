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Espreso.tvОбществоНАБУ задержало главу Фонда госимущества Трубарова

НАБУ задержало главу Фонда госимущества Трубарова


фото: spfu.gov.ua
Сейчас в кабинете у и.о. главы Фонда госимущества проводят обыски

Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров.

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.

Также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривень.

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