НАБУ задержало главу Фонда госимущества Трубарова
9 июля, 2019, 15:12
Сейчас в кабинете у и.о. главы Фонда госимущества проводят обыски
Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на собственные источники в Кабинете министров.
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и.о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.
"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.
Также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривень.
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