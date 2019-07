На новых 1000-гривневых купюрах НБУ использовали "пиратский" шрифт

9 июля, 2019, 17:52

В дизайне новой банкноты номиналом в 1000 гривень использовали нелицензионный шрифт, он должен быть использован и на обновлениях всего модельного ряда гривни в номиналах 20, 100 и 500

Об этом сообщил дизайнер шрифтов Богдан Гдаль на своей странице в Facebook.

Как отметил дизайнер, у него возникли подозрения по поводу легальности некоторых шрифтов.

"Понятно, что от чиновников Нацбанка трудно будет узнать, действительно ли они их покупали. Но дизайнер может выявить недостатки, анализируя вид букв", - написал Гдаль.

Он отметил, что больше всего внимания привлекла надпись "Одна тысяча гривень" на обороте.

"При поиске оригинального шрифта, которым он сделан, оказалась несоответствие форм некоторых из его букв официальным. Особенно это проявлено в слове "гривень" и наиболее ярко в букве -в-. Дело в том, что этот шрифт - Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, к 2016 году вообще не имел официальной кириллической версии. Итак, если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются крадеными, так как лицензия шрифта прямо запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание", - пояснил дизайнер.

Он отметил, что при визуальном анализе и попытке найти "хвосты" такого несоответствия в сети была найдена серия шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, подписанные именем россиянки Александры Гофман.

"Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она сделала в 2005 году. Зато настоящие авторы выдали свою российскую версию только в 2016 году. И при сравнении надписи на гривне четко видно, что использован именно ворованный вариант, на который в Нацбанке просто не могут иметь лицензии", - подчеркнул Гдаль.

Дизайнер обратился к автору шрифта Ричарду Липтону. Тот переадресовал Гдаля к другому шрифтовому дизайнеру, который работает в компании Adobe - Франку Грисхамеру. Именно компания Adobe имеет все права на этот шрифт.

"До выпуска шрифта Bickham Script Pro 3 в 2016 году не было ни одного официальной кириллической версии шрифта. Однако я как-то встретил пиратский образец в 2012 году на упаковке конфет в российском супермаркете в Германии. Я знаю, что Ричард Липтон делал расширенный вариант шрифта для церкви LDS . Сейчас на нем основывается последняя официальная версия. Помню, что мы потратили около года времени, чтобы привести все в порядок. Я не знаю, кто прибрал к рукам версию для этой церкви или может кто-то сделал кириллицу на основе латинской версии. Жаль, что Национальный банк Украины не заметил недостатков шрифта, о котором идет речь. И это, безусловно, не Bickham Script Pro 3. В любом случае, наша лицензия не позволяет вносить изменения в шрифт", - ответил Грисхамер.

На вопрос, будет ли компания Adobe требовать у Национального банка Украины купить этот шрифт или возместить убытки, Франк ответил:

"Я не могу это комментировать. Чтобы устранить эту проблему, должны быть созданы совершенно новые печатные формы банкнот (с лицензионной версией шрифта, - ред.), что, вероятно, не так просто сделать (я никогда не печатал деньги сам, но могу себе представить, что это не простой процесс)".

К тому же этот же шрифт НБУ использовал на купюре номиналом 20 гривень, которую представили в прошлом году. И, похоже, он должен быть использован на обновлениях всего модельного ряда гривни в номиналах 20, 100, 500 и 1000 гривень.

Официальной позиции Adobe еще не было. Богдан Гдаль связался только с шрифтовыми дизайнерами от Adobe.