В НБУ рассказали, какие купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики

2 июля, 2019, 17:54

Фальшивомонетчики чаще всего подделывают купюры старого образца

Об этом заявил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает УНИАН.

Отмечается, что объектом "деятельности" фальшивомонетчиков являются банконты старого образца номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен.

Зайвенко рассказал, что подделки купюр нового образца практически не встречаются, ведь новые более защищены от подделки.

"Банкноты номиналом 500, 100, 200 и 50 гривен - если в порядке убывания популярности. Но общее количество поддельных гривневых банкнот незначительно - 2,5 штуки на один миллион настоящих по итогам 2018 года. И динамика положительная - в 2017 году было 3,6 подделки на миллион настоящих ", - сказал он.