Нацбанк развеял три мифа о новой банкноте 1 тыс. грн

26 июня, 2019, 10:33

Новая купюра номиналом 1000 гривен не спровоцирует рост цен, не означает эмиссию гривны и не повлечет девальвации национальной валюты

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Миф 1. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует рост цен, инфляцию

"Не стоит путать причины и следствия. Введение банкноты высшего номинала является следствием экономических тенденций предыдущих лет. На этот раз - более чем десятилетие, ведь последний раз банкнота самого номинала (500 грн) вводилась 13 лет назад ", - объясняют в Нацбанке.

С тех пор доходы населения существенно выросли (скажем, среднемесячная зарплата выросла почти в десять раз, по данным Госстата).

Соответствующий рост спроса обусловило и повышение цен и сказалось на покупательной способности гривны. Соответственно, появилась потребность в банкноте высшего номинала, чем 500 гривен, чтобы населению было легче проводить наличные расчеты.

Поэтому появление банкнот 1000 грн прежде всего упростит осуществление расчетов для населения.

Миф 2. Введение банкноты 1000 гривен в оборот = эмиссия гривны

В современном мире эмиссия гривны осуществляется уже только в безналичной форме.

"Эмитировать гривну НБУ может только покупая валюту при осуществлении валютных интервенций на межбанковском рынке, предоставляя кредиты рефинансирования или покупая ценные бумаги", -отмечают в НБУ.

Выпуск новой банкноты в наличное обращение не означает увеличение денег в экономике. Изменится только структура наличных денег в обращении. В частности, банкноты номиналом 1000 гривен заменят в обращении часть банкнот номиналами 100, 200 и 500 гривен. Никакого влияния на инфляцию это не будет, настаивают в Нацбанке.

Зато объем наличных денег в обращении определяется спросом экономики, то есть тем, сколько денег нужно бизнесу, населению, банкам для надлежащего функционирования.

Миф 3. Появление банкноты 1000 гривен спровоцирует девальвацию гривны

"Обменный курс гривни определяется не номинальным рядом банкнот и монет, а предложением иностранной валюты и спросом на нее на валютном рынке. Параллели между девальвацией гривны и появлением нового высокого номинала гривны безосновательны ", - добавляют в Нацбанке.