В Госдуме РФ хотят санкций против Грузии за мат на Путина

8 июля, 2019, 18:02

Государственная дума РФ завтра попросит российское правительство заморозить денежные переводы в Грузию, а также запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды

Об этом по итогам заседания Совета Думы сообщил спикер Вячеслав Володин, сообщает российский Интерфакс.

Ввести ограничения предложил председатель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов. Его поддержали во фракциях "Справедливая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Также о поддержке этого решения профильным комитетом по международным отношениям заявил глава этого комитета Леонид Слуцкий. Он отметил, что если правительство предложит еще более жесткие меры в ответ на нецензурное высказывание в адрес президента Владимира Путина со стороны ведущего телеканала "Рустави 2", то депутаты это поддержат. По его мнению, в таких случаях "надо реагировать максимально жестко, и бить по рукам, чтобы кому бы то ни было повторять подобные вещи в Грузии и в любой другой стране мира было неповадно".