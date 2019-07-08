Сюмар: Телемост с Россией - это прямая провокация накануне выборов

8 июля, 2019, 11:50

Нардеп Виктория Сюмар рассказала, как украинцы должны отреагировать на телемост с российским телеканалом

Об этом сообщила народный депутат Виктория Сюмар из фракции Народный фронт в эфире Еспресо.TV.

По его словам, Сюмар - телемост, организованный российским телеканалом, не является попыткой примирения, а "телевзрывом" и провокацией с целью дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов.

"Я не думаю, что нам хотят диалог какой-либо предложить. На самом деле нам хотят предложить информационную бомбу и провокацию, и хотят спровоцировать конфликт внутри страны накануне парламентских выборов для того, чтобы Украина оказалась в очень невыгодном свете. Очевидно, россияне сейчас не готовы говорить о мире. О мире должны говорить дипломаты", - сказала она.

"Этого не происходит, вместо этого вы предлагаете нам какие-то пропагандистские телемосты, а на самом деле, я бы так сказала - "телевзрывы"", - добавила Сюмар.

Нардеп призвал противодействовать телемосту и сделать это по закону.

"Что в этой ситуации делать? Очевидно, надо действовать в соответствии с законом. Сегодня есть все полномочия в национального совета по вопросам телевидения и радиовещания остановить эту ретрансляцию. Поскольку речь идет о запрещенном в Украине российском телеканале, и ретрансляция его должна быть остановлена. Нет оснований сегодня проводить такие телемосты с запрещенными в Украине телеканалами. Если будет такая попытка, может быть представление в суд. Должна свое слово сказать Служба безопасности, и не исключено, что, возможно, это должно было стать Совета национальной безопасности и обороны, поскольку, в силе остается представление парламента и постановление парламента с обращением по поводу действий этих двух телеканалов "112" и "NewsOne", направленных на разжигание межнациональной вражды. И, если СБУ имеет соответствующие доказательства, то соответствующие санкционные меры тоже могут быть применены в отношении этих телеканалов ", - пояснила Сюмар.