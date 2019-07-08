Разговаривать сегодня с агрессором является преступлением, - Княжицкий о "телемосте" между Россия 24 и NewsOne
Об этом в Facebook написал председатель комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.
"Считать "телемост" между Россия 24 и ньюсваном разговором между Россией и Украиной не нужно. Поскольку и те, и другие финансируются российскими деньгами и контролируются представителями Кремля - это обычная информационная операция ФСБ против Украины, которая должна быть немедленно запрещена. Также я требовал и требую рассмотреть мой закон о прозрачности финансирования телерадиовещания!" - написал Княжицкий.
По словам председателя комитета ВР, из-за инициированных Зеленским выборов в этом созыве сделать это невозможно, но в следующем необходимо на этом настаивать. Украинские олигархи медиавладельцы блокировали этот закон, чтобы и дальше контролировать политику, а Россия тем временем через медиа уничтожает Украину.
"Когда-то в 1992 г. я сопродюсировал вместе с американской корпорацией Интерньюз первый в независимой Украине телемост. Разговаривали между собой главы парламентов Украины и России Плющ и Хасбулатов. Мы хотели, чтобы независимость Украины была окончательно утверждена мирным путем и россияне тогда приняли это, потому что Ельцину суверенитет был нужен для утверждения собственной власти. Тогда не было интернета, Украина имела единый государственный телеканал, Россия не была агрессором", - добавил он.
По словам Княжицкого, после возвращения всех оккупированных территорий включая Крым и наказания российских преступников нужно будет начинать разговаривать с россиянами и думать, как строить мирное соседское сосуществование.
"Но не тогда, когда они продолжают убивать украинцев. Разговаривать сегодня с агрессором - преступление. Ведущие, которые собрались вести этот позор, и негодяи, которые хотят принимать в нем участие, - предатели украинского народа", - резюмирует Княжицкий.
- Телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия".
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