NewsOne устроит телемост с кремлевским телеканалом "Россия"
7 июля, 2019, 21:48
Телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"
Об этом сообщает LIGA.net.
NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный проект "Надо поговорить".
Анонс передачи уже распространяет в своей программе антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев.
Ведущими с российской стороны будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Василий Голованов и Елена Кирик.
Двухчасовой телемост начнется в 18:00 по Киеву 12 июля.
- 7 июля стало известно, что почетный патриарх Филарет дал интервью российскому пропагандистском канала "Россия 24".
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