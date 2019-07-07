//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоNewsOne устроит телемост с кремлевским телеканалом "Россия"

NewsOne устроит телемост с кремлевским телеканалом "Россия"


фото: YouTube
Телеканал NewsOne, который связывают с лидером "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком, устроит телемост с кремлевским пропагандистским каналом "Россия"

Об этом сообщает LIGA.net.

NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный проект "Надо поговорить".

Анонс передачи уже распространяет в своей программе антиукраинский пропагандист Дмитрий Киселев.

Ведущими с российской стороны будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Василий Голованов и Елена Кирик.

Двухчасовой телемост начнется в 18:00 по Киеву 12 июля.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать