"Телемост": Парубий призывает Нацсовет лишить антиукраинские СМИ лицензии на вещание

8 июля, 2019, 11:29

Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провести немедленное заседание и рассмотреть вопрос о лишении лицензии на вещание антиукраинских СМИ

Об этом Парубий заявил во время Согласительного совета, передает Еспресо.TV

"Призываю СБУ немедленно отреагировать на грубое нарушение украинских законов, также призываю Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания провести немедленное заседание и рассмотреть вопрос о лишении лицензии на вещание антиукраинские СМИ", - заявил он.

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По мнению главы Рады, это откровенная провокация антиукраинских сил.

"Они убивали и убивают украинцев, а сегодня хотят об этом поговорить", - добавил Парубий.

Он отметил, что "реакция государства должна быть настолько жесткой, чтобы в дальнейшем ни у кого не возникала мысль о возможности подобных действий".

"Враг, который окопался внутри и стреляет нам в спину, должен быть ликвидирован, а телемост не должен состояться", - добавил глава парламента.

Отметим, что "телемост" планируют провести 12 июля.

Ведущими с российской стороны будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Василий Голованов и Елена Кирик.