"Провал украинских спецслужб и преломление украинского терпения": соцсети взорвались реакцией на "телемост"

8 июля, 2019, 10:10

12 июля телеканал NewsOne, который связывают с Виктором Медведчуком, планирует провести "телемост" с российским пропагандистским каналом "Россия 24"

Своими реакциями украинцы делились в Facebook.

Журналист Сергей Руденко написал: "Я понимаю, что у Владимира Александровича еще эйфория от победы, но Дима Киселев даже в виде телемоста - полный провал украинских спецслужб".

Также журналист Игорь Луценко отметил: "Президент может сколько угодно молчать, но дальше молчать уже не получится. Дальше за него будут говорить медведчуки, шарии и дырявый судейско-правоохранительный пул, и это надо останавливать, а чтобы останавливать - надо (сюрприз!) становиться националистом, украинском, патриотом, иначе не получится. не выйдет".

Народный депутат Сергей Высоцкий предложил президенту Зеленскому доказать следующим образом, что он "не марионетка Кремля": "Созвать СНБО и ввести в действие представление Верховной Рады по поводу санкций к NewsOne и 112".

Борислав Береза посоветовал не делать эфир с российским "пропагандоном" Киселевым на NewsOne.

"Не надо этого делать. Будут последствия. И я людей сдерживать не буду. Так что лучше отказаться от идеи нажать на эту рану. Больно будет всем. И не только эмоционально. Поэтому лучше от этого отказаться", - добавил нардеп.

Алексей Нойнец написал, что "бунт, восстание и переворот начнутся из-за фигни: просто это будет последняя фигня, которая поломает хребет терпения украинском верблюду".