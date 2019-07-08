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Espreso.tvОбщество"Крымского диверсанта" Панова возили к врачам и выписали очки, - Москалькова

"Крымского диверсанта" Панова возили к врачам и выписали очки, - Москалькова


фото: politeka
Украинскому политзаключенному Евгению Панову, который содержится в колонии в Омске, оказали медицинскую помощь

Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила в Facebook.

Она отметила, что получила письмо от российского омбудсмена Москальковой, которая сообщила ей о нижеследующем:

"Ему оказана помощь со стороны невролога, он был вывезен в Областную больницу УФСИН России по Омской области, окулиста, 4 июля он был вывезен в учреждение гражданского здравоохранения - Городскую клиническую больницу, где ему проведено необходимое обследование врачом-офтальмологом и выписаны очки. На следующий день в течение 5 июля 2019 года очки были им получены", - рассказала Москалькова.

Также сообщается, что прием врача-стоматолога планируется на 8-9 июля 2019 года.

Москалькова добавила, что проблем с питанием у Панова нет. Также ему помогли подписаться на периодику, в частности, "Новую газету", которую он уже получает.

Ранее брат политзаключенного сообщал, что у Панова сгнил передний зуб и очень болит голова, когда смотрит на свет.

  • Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московское СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
  • "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 года приговорил гражданина Украины Евгения Панова к 8 годам колонии строгого режима
  • Осенью 2018 Панова этапировали из Крыма в Россию.
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