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Espreso.tvОбщество"Крымскому диверсанту" Панову в российской колонии не предоставляют никакой медицинской помощи, - брат политзаключенного

"Крымскому диверсанту" Панову в российской колонии не предоставляют никакой медицинской помощи, - брат политзаключенного

Политзаключенный Евгений Панов нуждается в помощи стоматолога, офтальмолога, окулиста и невролога

Об этом сообщил его брат Игорь Котлянець в Facebook.

"Нуждается во врачах. Надо стоматолог - сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет - очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не оказывают. Прошу Людмилу Денисову (Украинский омбудсмен - Ред.) дать соответствующий запрос на Уполномоченного по правам человека в Москве, требовать оказания медицинской помощи ", - написал его брат.

Также сообщается, что в колонии Панов не работает и "делать вклад в экономику РФ не собирается". По словам Котлянця, сотрудники колонии заставляют ходить всех строевым шагом, но Панов не выполняет.

"Больших репрессий и давления (кроме неоказание медицинской помощи), говорит, нет. Все знают кто он, какое внимание к нему приковано и по этой причине не хотят иметь проблем. Очень хочет украинских сигарет (Прилуки, Прима люкс) и украинских конфет" - добавил брат Евгения Панова.

  • Напомним, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "Украинский диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея . Их обвинили в подготовке терактов и отправили к московскому СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
  • "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 приговорил гражданина Украины Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.
  • Осенью 2018 Панова этапировали из Крыма в Россию .
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