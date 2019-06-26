"Крымскому диверсанту" Панову в российской колонии не предоставляют никакой медицинской помощи, - брат политзаключенного
Об этом сообщил его брат Игорь Котлянець в Facebook.
"Нуждается во врачах. Надо стоматолог - сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет - очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не оказывают. Прошу Людмилу Денисову (Украинский омбудсмен - Ред.) дать соответствующий запрос на Уполномоченного по правам человека в Москве, требовать оказания медицинской помощи ", - написал его брат.
Также сообщается, что в колонии Панов не работает и "делать вклад в экономику РФ не собирается". По словам Котлянця, сотрудники колонии заставляют ходить всех строевым шагом, но Панов не выполняет.
"Больших репрессий и давления (кроме неоказание медицинской помощи), говорит, нет. Все знают кто он, какое внимание к нему приковано и по этой причине не хотят иметь проблем. Очень хочет украинских сигарет (Прилуки, Прима люкс) и украинских конфет" - добавил брат Евгения Панова.
- Напомним, 10 августа 2016 ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "Украинский диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея . Их обвинили в подготовке терактов и отправили к московскому СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- "Верховный суд" Крыма 13 июля 2018 приговорил гражданина Украины Евгения Панова до 8 лет колонии строгого режима.
- Осенью 2018 Панова этапировали из Крыма в Россию .
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