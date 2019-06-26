"Крымскому диверсанту" Панову в российской колонии не предоставляют никакой медицинской помощи, - брат политзаключенного

26 июня, 2019, 09:46

Политзаключенный Евгений Панов нуждается в помощи стоматолога, офтальмолога, окулиста и невролога

Об этом сообщил его брат Игорь Котлянець в Facebook.

"Нуждается во врачах. Надо стоматолог - сгнил передний зуб. Нужен офтальмолог, окулист и невролог. Когда видит яркий свет - очень болит голова. И вообще очень упало зрение. Помощь не оказывают. Прошу Людмилу Денисову (Украинский омбудсмен - Ред.) дать соответствующий запрос на Уполномоченного по правам человека в Москве, требовать оказания медицинской помощи ", - написал его брат.

Также сообщается, что в колонии Панов не работает и "делать вклад в экономику РФ не собирается". По словам Котлянця, сотрудники колонии заставляют ходить всех строевым шагом, но Панов не выполняет.

"Больших репрессий и давления (кроме неоказание медицинской помощи), говорит, нет. Все знают кто он, какое внимание к нему приковано и по этой причине не хотят иметь проблем. Очень хочет украинских сигарет (Прилуки, Прима люкс) и украинских конфет" - добавил брат Евгения Панова.