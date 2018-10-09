Политзаключенного Панова этапировали из Крыма в Москву
9 октября, 2018, 10:07
Незаконно осужденного в оккупированном Россией Крыму Евгения Панова этапируют из СИЗО Симферополя в Москву
Об этом сообщил в Facebook брат Панова Игорь Котелянец.
"Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего, в Лефортово. Сейчас он временно находится в Краснодаре", - написал Котелянец.
По словам брата политзаключенного, в Москве дело Панова будут пересматривать по увеличению наказания.
"Везут, потому что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, где прокурор настаивает на увеличении срока заключения до 10,5 лет", - отметил Котелянец.
- Напомним, 10 августа 2016 года ФСБ сообщила о задержании в оккупированном Крыму "украинских диверсантов" Евгения Панова и Андрея Захтея. Их обвинили в подготовке терактов и отправили в московский СИЗО Лефортово, откуда через некоторое время вернули в Крым.
- Андрей Захтей впоследствии подписал досудебное соглашение с российским следствием. Одним из условий соглашения был отказ Захтея от адвоката. Евгений Панов вину не признает и от сделки со следствием отказывается.
- 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали новых "украинских диверсантов" - Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова и Владимира Дудку. 16 ноября 2017 года Штыбликова приговорили к 5 годам колонии строгого режима и штрафу в 200 тыс. руб. (96 тыс. грн).
- По словам адвоката Панова Ольги Динзе, политзаключенный требует срочного лечения.
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