Политзаключенного Панова этапировали из Крыма в Москву

9 октября, 2018, 10:07

Незаконно осужденного в оккупированном Россией Крыму Евгения Панова этапируют из СИЗО Симферополя в Москву

Об этом сообщил в Facebook брат Панова Игорь Котелянец.

"Евгения Панова этапировали из Симферопольского СИЗО в Москву. Скорее всего, в Лефортово. Сейчас он временно находится в Краснодаре", - написал Котелянец.

По словам брата политзаключенного, в Москве дело Панова будут пересматривать по увеличению наказания.

"Везут, потому что 25 октября в Москве должно состояться заседание апелляционного суда, где прокурор настаивает на увеличении срока заключения до 10,5 лет", - отметил Котелянец.