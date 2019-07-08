ОБСЕ осудила аннексию Крыма и милитаризацию Черного моря

8 июля, 2019, 13:31

Парламентская ассамблея ОБСЕ 94 голосами "за", 7 "против", приняла Люксембургскую декларацию. Частью декларации стала наша резолюция с осуждением аннексии Крыма и милитаризации акваторий оккупированных Севастополя, Крыма, Черного и Азовского морей

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Высоцкий в Facebook.

Кроме того, частью декларации стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2".

Кроме того, в 24-м пункте доклада политического комитета ПА ОБСЕ (доклад также стала частью декларации) отмечено, что именно Россия не выполняет Минские договоренности, и призывается ее к выполнению Минска.

"С этим 24-м пунктом связано странное поведение одной из членом Швейцарской делегации, которая давно была замечена в симпатиях к России. Она пыталась с голоса снять этот пункт. Но мы его отстояли во время голосования 79 голосами против 29.

Россияне, как всегда, попытались сорвать заседание. В этом году рассказывая об отсутствии кворума. Пикантность ситуации заключалась в том, что из 9 членов делегации России на заседании присутствовал только один. То есть, сами они срывали кворум Ассамблеи, при этом протестуя против срыва кворума. Это провокационное поведение российской делегации встретило осуждение среди многих других делегаций", - написал нардеп.