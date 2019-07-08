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Espreso.tvМирВ ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Комитет Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял резолюцию, где назвал газопроводы «Северный поток-2" и "Турецкий поток" потенциальными рычагами политического и экономического давления на страны, зависящие от поставок газа
Об этом шла речь на заседании комитета, которое транслировалось в прямом эфире на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ на YouTube.

"Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял в воскресенье резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ", чьим автором является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, которая выражает особую обеспокоенность в связи с воплощением проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", внесла группа парламентариев из США, Литвы и Канады. Эта резолюция призывает правительства стран-членов ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента покорения и давления на страны, зависящие от их импорта или транзита", - говорится в сообщении.

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  • Как сообщалось, в марте Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".
  • После этого Коболев заявил, что ни при каких обстоятельствах "Северный поток-2" не будет введен в эксплуатацию до 1 января 2020 года. В связи с этим "Газпрому" придется либо сокращать объемы поставок газа в Европу, либо договариваться с Украиной об условиях транзита по европейским правилам, отметил он.
  • Глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года. По его словам, нет никаких "роковых юридических препятствий".
  • 15 апреля компания Nord Stream 2 AG подала Датскому энергетическому агентству заявку на согласование третьего варианта маршрута газопровода.
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести односторонние санкции в отношении участников строительства газопровода "Северный поток-2". Трамп отметил, что альтернативным источником для ФРГ может стать сжиженный природный газ из США.
  • Министр энергетики США Рик Перри ранее анонсировал принятие законопроекта о санкциях против компаний-участниц проекта "Северный поток-2" в "не слишком отдаленном будущем".
  • Экс-канцлер Германии, а по совместительству - глава комитета акционеров Nord Stream, Герхард Шредер заявил, что основной причиной задержки со строительством "Северного потока-2" является давление США на Данию
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