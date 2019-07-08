В ОБСЕ приняли резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

"Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял в воскресенье резолюцию "Энергетическая безопасность в регионе ОБСЕ", чьим автором является парламентарий из Литвы Рута Милюте. Поправку, которая выражает особую обеспокоенность в связи с воплощением проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", внесла группа парламентариев из США, Литвы и Канады. Эта резолюция призывает правительства стран-членов ОБСЕ отказаться от использования энергоресурсов как инструмента покорения и давления на страны, зависящие от их импорта или транзита", - говорится в сообщении.

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