Футболист сборной Бразилии установил невероятный рекорд по полученных титулах
8 июля, 2019, 09:29
Защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученных титулах
Об этом сообщается на странице Coral в twitter.
Бразилец стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов в карьере. 36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.
Также в активе Дани Алвеса на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с "Барселоной", 2 чемпионских титула в Лиге 1 с ПСЖ и один в Серии А с "Ювентусом".
Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).
@ DaniAlvesD2 is the first player in history to win 40 trophies. #CopaAmerica pic.twitter.com/XJWM3Tuk6E- Coral (@Coral) 7 июля 2019 г.
- 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.
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