Футболист сборной Бразилии установил невероятный рекорд по полученных титулах

8 июля, 2019, 09:29

Защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученных титулах

Об этом сообщается на странице Coral в twitter.

Бразилец стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов в карьере. 36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Также в активе Дани Алвеса на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с "Барселоной", 2 чемпионских титула в Лиге 1 с ПСЖ и один в Серии А с "Ювентусом".

Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).