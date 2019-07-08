//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист сборной Бразилии установил невероятный рекорд по полученных титулах

Футболист сборной Бразилии установил невероятный рекорд по полученных титулах


фото: Trend.Az
Защитник Дани Алвес в составе сборной Бразилии стал победителем Кубка Америки и установил невероятный рекорд по полученных титулах

Об этом сообщается на странице Coral в twitter.

Бразилец стал первым футболистом в истории, который выиграл 40 титулов в карьере. 36-летний защитник дважды с национальной командой становился победителем Кубка Америки и Кубка Конфедераций.

Также в активе Дани Алвеса на клубном уровне 6 побед в Ла Лиге с "Барселоной", 2 чемпионских титула в Лиге 1 с ПСЖ и один в Серии А с "Ювентусом".

Алвес трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы).

  • 8 июля в финале Кубка Америки сборная Бразилии одолела Перу и показала впечатляющую серию "сухих" матчей.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

8 июля, 2019 понедельник

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать