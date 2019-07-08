Баканов созывает внеочередное заседание СНБО из-за "телемоста"

8 июля, 2019, 12:17

И.о. главы СБУ Иван Баканов инициирует безотлагательный созыв внеочередного заседания СНБО Украины из-за телемоста между NewsOne и российским пропагандистским каналом "Россия 24"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Считаю абсолютно неприемлемым организацию телеканалом NewsOne "телемоста" с главным пропагандистским каналом страны-агрессора, который находится под санкциями", - заявил Баканов.

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Также сообщается, что СБУ направило руководителям медиахолдинга "Новости" (телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK") сообщение об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом "Россия" и другими вещателями государства-агрессора, которые находятся под санкциями СНБОУ.

Вместе с тем на заседании СНБОУ предлагается принять решение о введении персональных специальных санкций в отношении юридических лиц, которые осуществляют вещание под логотипами "112 Украина" и "NewsOne".

Отметим, что "телемост" планируют провести 12 июля.

Ведущими с российской стороны будут Андрей Малахов и Мария Ситтель, с украинской - Василий Голованов и Елена Кирик.