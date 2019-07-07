//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирЖители Донбасса попали в ловушку российской войны, - Туск

Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, - Туск


фото: president.gov.ua
Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область

Об этом Туск написал в twitter.

"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - написал Туск.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 июля, 2019 воскресенье

больше новостей

7 июля, 2019 воскресенье

6 июля, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать