Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, - Туск
7 июля, 2019, 22:22
Президент Европейского совета Дональд Туск поделился впечатлениями от поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Луганскую область
Об этом Туск написал в twitter.
"Сегодня посетил Станицу Луганскую с президентом Украины Зеленским. Трагедия на востоке Украины продолжается, с катастрофическими гуманитарными последствиями для местного населения, попавшего в ловушку российской войны. Хорошие встречи с храбрыми украинскими военными, наблюдателями ОБСЕ и гуманитарными организациями", - написал Туск.
Visited Stanitsa Luhanska today with President @ZelenskyyUa . The tragedy in eastern Ukraine continues, with disastrous humanitarian consequences for local people trapped by Russia's war. Good meetings with brave Ukrainian soldiers, the OSCE monitors and humanitarian agencies. pic.twitter.com/6hLHYMk46b- Donald Tusk (@eucopresident) 7 июля 2019
- Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской на участке разведения сил.
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