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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область в воскресенье посетил Станицу Луганскую и на более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения.

Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском они прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.

"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

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