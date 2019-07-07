Зеленский назвал условие восстановления моста в Станице Луганской
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область в воскресенье посетил Станицу Луганскую и на более чем полкилометра прошел дальше нулевой позиции Вооруженных сил Украины вглубь зоны разведения.
Вместе с президентом Европейского совета Дональдом Туском они прошли последний пункт украинских военных и дошли до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируется восстановить при условии соблюдения перемирия.
"Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем", - сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.
- Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Дональд Туск побывали в Станице Луганской на участке разведения сил.
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