"Слуга народа" обжаловала решение о пережеребьевке на парламентских выборах

6 июля, 2019, 16:33

Партия "Слуга народа" подала в Кассационный суд апелляцию на решение суда о повторной жеребьевке по определению номеров политических сил в избирательном бюллетене

Об этом сообщает "Слуга народа" в facebook.

В политической партии заявили, что изменения номеров в списках могут принести крайне негативные последствия - искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.

Кроме того, невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.

Также внимание обращается на безрезультатные и безвозвратные расходы средств государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий.