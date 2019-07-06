"Слуга народа" обжаловала решение о пережеребьевке на парламентских выборах
Об этом сообщает "Слуга народа" в facebook.
В политической партии заявили, что изменения номеров в списках могут принести крайне негативные последствия - искажение воли избирателей, среди которых партии уже некоторое время распространяют материалы предвыборной агитации с указанием номеров их названий в избирательных бюллетенях.
Кроме того, невозможность перепечатки избирательных бюллетеней для голосования в многомандатном избирательном округе и, соответственно, невозможность проведения голосования на внеочередных выборах 21 июля 2019 года.
Также внимание обращается на безрезультатные и безвозвратные расходы средств государственного бюджета Украины, средств избирательных фондов политических партий.
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