На курорте Грибовка под Одессой схватили педофила из Молдовы
Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии.
Читайте также: По ту сторону педофилии. Почему они это делают и как спасти ребенка
Имея вид на жительство, мужчина занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.
Вытираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял его к половому сношению. Все действия он фиксировал на фото и видео. Полученные материалы размещал на закрытых специализированных форумах в DarkNet.
Читайте также: Порно в Украине: как снимают, что смотрят и чем опасно
Сейчас мужчина задержан. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех детей, ставших его жертвами. Техника направлена на экспертизу.
Задержанному объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.
Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.
- Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей.
- Предварительно профильный парламентский комитет поддержал законопроект о реестре педофилов и химической кастрации.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем