На курорте Грибовка под Одессой схватили педофила из Молдовы

6 июля, 2019, 08:44

Работники Киевского управления киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8, разоблачили 53-летнего гражданина Молдовы в развратных действиях в отношении малолетних девочек из Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии.

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Имея вид на жительство, мужчина занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.

Вытираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял его к половому сношению. Все действия он фиксировал на фото и видео. Полученные материалы размещал на закрытых специализированных форумах в DarkNet.

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Сейчас мужчина задержан. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех детей, ставших его жертвами. Техника направлена на экспертизу.

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.