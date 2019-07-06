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Espreso.tvОбществоНа курорте Грибовка под Одессой схватили педофила из Молдовы

На курорте Грибовка под Одессой схватили педофила из Молдовы

Работники Киевского управления киберполиции совместно со следователями полиции Киева, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 8, разоблачили 53-летнего гражданина Молдовы в развратных действиях в отношении малолетних девочек из Украины

Подробности рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.

Во время мониторинга сети, работники киберполиции обнаружили на закрытых форумах видео порнографического характера с участием малолетней девочки. В дальнейшем оказалось, что на видео был 7-летний ребенок, а контент был создан на территории Одесской области. Во время оперативных мероприятий полицейские установили 53-летнего иностранца, причастного к растлению детей и созданию детской порнографии.

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Имея вид на жительство, мужчина занимался администрированием частных жилых помещений в курортных городках Одесской области. Он занимался поиском возможных гостей, их поселением и помогал по хозяйству в течение их пребывания на отдыхе. Предпочтение оказывал семьям с детьми.

Вытираясь в доверие к малолетним девочкам, злоумышленник создавал условия, когда он оставался с ребенком наедине и склонял его к половому сношению. Все действия он фиксировал на фото и видео. Полученные материалы размещал на закрытых специализированных форумах в DarkNet.

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Сейчас мужчина задержан. В его доме в Одесской области проведен обыск, откуда изъята компьютерная техника, на которой размещались файлы с детской порнографией. На видео, которое было обнаружено на его компьютере, полицейские также обнаружили и другие факты развращения. Поэтому сейчас правоохранители устанавливают всех детей, ставших его жертвами. Техника направлена на экспертизу.

Задержанному объявлено о подозрении по ст. 301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК Украины. После проведения всех экспертиз будет решен вопрос об объявлении ему подозрения по ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины.

Подозреваемому грозит до 10 лет заключения.

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