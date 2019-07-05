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Espreso.tvОбщество11 июля Рада вне очереди рассмотрит ужесточение наказаний за педофилию

11 июля Рада вне очереди рассмотрит ужесточение наказаний за педофилию

Верховная Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 14:15.

Требование подписали 158 народных депутатов.

На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетней (несовершеннолетнего) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017 ) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06. 2017).

8 июля в 14:00 Парубий вместе с народными депутатами Леонидом Емцем и Александром Черненко презентуют проект Избирательного кодекса.

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