11 июля Рада вне очереди рассмотрит ужесточение наказаний за педофилию

5 июля, 2019, 21:04

Верховная Рада на внеочередном заседании 11 июля рассмотрит законопроекты об усилении ответственности за сексуальные преступления в отношении детей

Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 14:15.

Требование подписали 158 народных депутатов.

На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетней (несовершеннолетнего) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017 ) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06. 2017).

8 июля в 14:00 Парубий вместе с народными депутатами Леонидом Емцем и Александром Черненко презентуют проект Избирательного кодекса.