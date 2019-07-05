11 июля Рада вне очереди рассмотрит ужесточение наказаний за педофилию
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.
Соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Внеочередное пленарное заседание парламента начнется в 14:15.
Требование подписали 158 народных депутатов.
На этом заседании будут рассмотрены следующие вопросы: проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней (малолетнего), несовершеннолетней (несовершеннолетнего) и лица, не достигшего половой зрелости (№6449 от 16.05.2017 ) проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно введения Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего, и усиление ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и половой неприкосновенности малолетней или малолетнего (№6607 от 21.06. 2017).
8 июля в 14:00 Парубий вместе с народными депутатами Леонидом Емцем и Александром Черненко презентуют проект Избирательного кодекса.
- Как сообщал народный депутат Артур Герасимов, эти законопроекты помогут в борьбе с педофилией
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