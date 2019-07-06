Франковскую ОГА возглавил директор из компании Ахметова

6 июля, 2019, 13:26

Должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации займет Денис Шмыгаль

Об этом в субботу, 6 июля 2019 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время представления нового руководителя Львовской ОГА, сообщает РБК-Украина.

По словам Зеленского, новым главой Ивано-Франковской области станет один из кандидатов на пост главы Львовской ОГА Денис Шмыгаль.

"Мы видим его (Шмыгаля - ред.) главой Ивано-Франковской области ... Мы решили, но нет указа", - отметил он.

Справка

С января 2018 года Шмыгаль занимает должность директора Бурштынской ТЭС, входящей в состав энергетической компании ДТЭК самого богатого гражданина Украины Рината Ахметова.

До этого Шмыгаль занимал должность главы департамента экономического развития и промышленности Львовской ОГА.