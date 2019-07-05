Зеленский: Надо восстановить Краматорский аэропорт
Об этом сообщает пресс-служба президента.
"За Донбассом пристально следит весь мир - во время встреч за рубежом поднимю этот вопрос как приоритет. А главное - за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы - единая страна ", - заявил президент Владимир Зеленский представляя в Краматорске нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.
По словам президента, первоочередные задачи - это прекращение огня и для этого делается все возможное, включая активизацию переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс", - подчеркнул он.
Среди приоритетов президент также назвал восстановление Краматорского аэропорта и погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.
Зеленский отметил, что социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно и нужно решать уже сейчас.
Со своей стороны новоназначенный глава ОГА Павел Кириленко поблагодарил Президента за доверие и подчеркнул, что все поставленные задачи будут выполнены.
"Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы", - заявил он.
- Напоминаем, Зеленский назначил председателем Донецкой ОГА Павла Кириленко
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