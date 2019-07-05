Зеленский: Надо восстановить Краматорский аэропорт

5 июля, 2019, 18:44

Об этом сообщает пресс-служба президента.

"За Донбассом пристально следит весь мир - во время встреч за рубежом поднимю этот вопрос как приоритет. А главное - за Донбассом наблюдает вся Украина. Мы должны показать всем наглядно, особенно украинцам на оккупированной территории, мы - единая страна ", - заявил президент Владимир Зеленский представляя в Краматорске нового председателя Донецкой областной государственной администрации Павла Кириленко.

По словам президента, первоочередные задачи - это прекращение огня и для этого делается все возможное, включая активизацию переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс", - подчеркнул он.

Среди приоритетов президент также назвал восстановление Краматорского аэропорта и погашение задолженности по выплате зарплаты шахтерам.

Зеленский отметил, что социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно и нужно решать уже сейчас.

Со своей стороны новоназначенный глава ОГА Павел Кириленко поблагодарил Президента за доверие и подчеркнул, что все поставленные задачи будут выполнены.

"Я уверен в плодотворном сотрудничестве с правоохранительными органами, с органами местного самоуправления, с райгосадминистрациями, а также с объединенными территориальными громадами после того, как они будут созданы", - заявил он.