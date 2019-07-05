"Сериал "Сваты" это ваша Липецкая фабрика": глава Госкино обратился к Зеленскому
Свое видеообращение Ильенко опубликовал на YouTube.
Он рассказал, что несколько дней назад в Госкино обратился телеканал "1+1" о выдаче прокатного удостоверения сериала "Сваты", который недавно проходил экспертную комиссию (тогда вывод был отрицательный, но сериал перемонтировали).
"Я убежден, что вопрос сериала "Сваты" выходит за пределы исключительно юридического аспекта. Оно лежит в плоскости моральной и политической. Обращаюсь к президенту. Господин Владимир, вы уже не является продюсером сериала "Сваты", сегодня вы президент Украины. Именно вы должны принять решение о дальнейшей судьбе сериала и показать, что для вас является приоритетом: возвращение этого продукта в эфир или очистки информационного пространства Украины от украинофобов", - обратился Ильенко.
Глава Госкино отметил, что ведомство, согласно закону, выдаст прокатное удостоверение и "присутствие этого сериала в эфире будет ежедневно демонстрировать, в чем заключается для президента приоритет в этом вопросе".
"Я знаю, что вы очень эмоционально восприняли запрет "Сватов" в 2017 году и это стало толчком того, что вы стали бороться за пост президента. Сериал "Сваты" - это ваша Липецкая фабрика. Пусть вас не вводят в заблуждение рейтинги сериала, ведь конфеты Рошен с удовольствием поедала вся Украина", - добавил Ильенко.
- 22 ноября 2017 г. СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года гражданину России актеру Федору Добронравову, который играл в сериале "Сваты".
- 27 марта 2019 суд признал противоправными действия СБУ о запрете Добронравову въезжать в Украину и демонстрировать фильмы с его участием.
- 16 мая коллегия судей Шестого апелляционного административного суда отклонила апелляцию СБУ и Госкино, которая касалась решения Окружного админсуда Киева по делу о сериале "Сваты".
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