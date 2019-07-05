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Espreso.tvСпортЛидера "Динамо" отстранили от общей группы

Лидера "Динамо" отстранили от общей группы


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова не пускают в общую группу на сборе в Австрии

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Вице-капитан команды тренируется по индивидуальной программе. У Цыганкова есть повреждения, он вынужден тренироваться отдельно от всех через результаты тестов в начале собрания.

Ранее травмированные Иосиф Пиварич, Денис Попов и Виталий Буяльский в четверг вернулись в общую группу.

  • Напомним, 2 июля полузащитник "Динамо" Беньямин Вербичи заявил, что в команде появился фантастический игрок .
  • 1 июля новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич.
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