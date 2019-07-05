5 июля, 2019, 08:58

Полузащитника "Динамо" Виктора Цыганкова не пускают в общую группу на сборе в Австрии

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Вице-капитан команды тренируется по индивидуальной программе. У Цыганкова есть повреждения, он вынужден тренироваться отдельно от всех через результаты тестов в начале собрания.

Ранее травмированные Иосиф Пиварич, Денис Попов и Виталий Буяльский в четверг вернулись в общую группу.