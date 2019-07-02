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Espreso.tvСпортЛидер "Динамо" заявил, что в команде появился фантастический игрок

Лидер "Динамо" заявил, что в команде появился фантастический игрок


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник "Динамо" Беньямин Вербичи назвал новичка команды Александра Караваева фантастическим игроком

Слова словенца приводит официальный сайт "Динамо".

Беньямин Вербичи дал характеристику новичкам команды.

"У Кадири была микротравма, поэтому пока мы играли вместе еще совсем мало. А что касается Караваева, то он знаком мне по "Заре". Он - фантастический игрок. И мы очень рады, что он теперь с нами", - сказал Вербичи.

Он также заявил, что в прошлом сезоне была замечательная команда.

"Но помешали травмы. Этот год очень важен. На предсезонной подготовке нужно быть внимательными, чтобы обойтись без повреждений. Важно оставаться на поле и работать. Каждый должен делать все, что в его силах, чтобы оставаться в форме", - сказал словенец.

  • 1 июля новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич.
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