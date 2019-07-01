Новичок "Динамо" рассказал, что не имеет какой-то конкретной позиции на поле

1 июля, 2019, 12:23

Новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич

Слова экс-футболиста "Зари" приводит dynamo.kiev.ua .

"Что касается роли, которая будет мне отводиться в" Динамо ", то тренер сказал, что на этот счет все расставлять по местам по ходу тренировочного процесса и контрольных матчей. Возможно, на первом этапе меня будут пробовать на разных позициях, а к чему это приведет, покажет время. Сейчас же речи о том, что меня будут использовать на какой-то конкретной позиции, не идет. Думаю, меня будут использовать в том качестве, в котором я буду приносить максимальную пользу команде ", - рассказал Караваев.

27-летний футболист ранее играл справа в защите и полузащите.