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Espreso.tvСпортНовичок "Динамо" рассказал, что не имеет какой-то конкретной позиции на поле

Новичок "Динамо" рассказал, что не имеет какой-то конкретной позиции на поле


фото: dynamo.kiev.ua
Новичок киевского "Динамо" Александр Караваев рассказал, на какой позиции его видит главный тренер Александр Хацкевич

Слова экс-футболиста "Зари" приводит dynamo.kiev.ua .

"Что касается роли, которая будет мне отводиться в" Динамо ", то тренер сказал, что на этот счет все расставлять по местам по ходу тренировочного процесса и контрольных матчей. Возможно, на первом этапе меня будут пробовать на разных позициях, а к чему это приведет, покажет время. Сейчас же речи о том, что меня будут использовать на какой-то конкретной позиции, не идет. Думаю, меня будут использовать в том качестве, в котором я буду приносить максимальную пользу команде ", - рассказал Караваев.

27-летний футболист ранее играл справа в защите и полузащите.

  • 25 июня стало известно, что полузащитник "Зари" и сборной Украины Александр Караваев должен присоединиться к "Динамо" на первом сборе.

 

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