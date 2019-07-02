Рада вне очереди рассмотрит законопроекты по борьбе с педофилией, - Герасимов

2 июля, 2019, 16:51

На следующей неделе Верховная Рада вне очереди рассмотрит законопроекты, которые помогут в борьбе с педофилией

Об этом сообщил глава фракции БПП, народный депутат Артур Герасимов.

Сейчас в Раде продолжается рассмотрение законопроекта, касающегося введения открытых списков. По регламенту невозможно рассматривать любые другие вопросы.

"Есть механизм, чтобы мы могли рассмотреть необходимые законопроекты, которые предлагаются народными депутатами. Сейчас собрано более 150 подписей народных депутатов Украины с тем, чтобы организовать внеочередное заседание для принятия законопроектов, которые действительно помогут в борьбе с педофилией. Эта проблема сейчас является сверхсерьезной, особенно после убийств, которые произошли недавно в Украине ", - отметил Герасимов.

Он уточнил, что собранные подписи дают возможность для организации внеочередного заседания. Сейчас продолжаются консультации относительно точной даты заседания.

"Я думаю, что это будет на следующей пленарной неделе, единственное - неизвестно, в какой именно день. Но к концу недели будем знать", - сказал нардеп.