"Карпаты" подписали игрока сборной Люксембурга

4 июля, 2019, 09:23

Львовские "Карпаты" заключили соглашение с защитником сборной Люксембурга Марвином Мартинсом

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

С 24-летним футболистом подписан контракт сроком на 2 года. Защитник выступал у себя на родине за "Прогресс" с Нидеркорна, с которым был связан контрактом до лета 2022 года.

Мартинс начал профессиональную карьеру в "Женесс" из Люксембурга. Прошлым летом он перешел в "Прогресс". Провел 4 матча в составе сборной Люксембурга, последний - против Украины (0: 1) во Львове.

Выступает на позиции правого защитника, но также может выйти дело в полузащите и в центре защиты.

В прошлом сезоне Мартинс сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые пасы.