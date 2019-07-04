"Карпаты" подписали игрока сборной Люксембурга
4 июля, 2019, 09:23
Львовские "Карпаты" заключили соглашение с защитником сборной Люксембурга Марвином Мартинсом
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .
С 24-летним футболистом подписан контракт сроком на 2 года. Защитник выступал у себя на родине за "Прогресс" с Нидеркорна, с которым был связан контрактом до лета 2022 года.
Мартинс начал профессиональную карьеру в "Женесс" из Люксембурга. Прошлым летом он перешел в "Прогресс". Провел 4 матча в составе сборной Люксембурга, последний - против Украины (0: 1) во Львове.
Выступает на позиции правого защитника, но также может выйти дело в полузащите и в центре защиты.
В прошлом сезоне Мартинс сыграл 34 матча, забил 3 гола и сделал 3 голевые пасы.
- Напомним, 3 июля камерунский полузащитник "Карпат" Мартин Онгль досрочно покинул украинский клуб .
- 25 июня львовский футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с экс-защитником "Лацио" Франьо ПРЦЭО.
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