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Espreso.tvСпорт"Карпаты" подписали экс-футболиста "Лацио"

"Карпаты" подписали экс-футболиста "Лацио"


фото: fckarpaty.com
Львовский футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с экс-защитником "Лацио" Франьо ПРЦЭО

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .

Львовский клуб подписал с 23-летним хорватом контракт сроком на 3 года.

ПРЦЭО является воспитанником "Хайдук", выступал за итальянские "Лацио", "Салернитану" и "Брешию". Прошлый сезон провел в составе кипрской "Омония", где сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Вызывался в юношескую и молодежную сборные Хорватии.

Франьо преимущественно играет на позиции центрального защитника, но при необходимости также может закрыть левый фланг обороны.

 

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