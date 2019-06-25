"Карпаты" подписали экс-футболиста "Лацио"
25 июня, 2019, 14:36
Львовский футбольный клуб "Карпаты" заключил соглашение с экс-защитником "Лацио" Франьо ПРЦЭО
Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" .
Львовский клуб подписал с 23-летним хорватом контракт сроком на 3 года.
ПРЦЭО является воспитанником "Хайдук", выступал за итальянские "Лацио", "Салернитану" и "Брешию". Прошлый сезон провел в составе кипрской "Омония", где сыграл 17 матчей и забил 1 гол. Вызывался в юношескую и молодежную сборные Хорватии.
Франьо преимущественно играет на позиции центрального защитника, но при необходимости также может закрыть левый фланг обороны.
- Напомним, 18 июня ФК "Карпаты" определился с тренером , который будет готовить команду к новому сезону.
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