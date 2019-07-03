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Espreso.tvСпортФутболист, принадлежащий испанскому клубу, покинул "Карпаты"

Футболист, принадлежащий испанскому клубу, покинул "Карпаты"


фото: fckarpaty.com
Камерунский полузащитник "Карпат" Мартин Онгль досрочно покинул украинский клуб

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат".

Испанская "Гранада" решила вернуть Онгла, который играл за львовскую команду на правах аренды. "Гранада" воспользовалась опцией досрочного разрыва арендного соглашения, которое было предусмотрено до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что "Гранада" заплатит компенсацию за досрочный разрыв арендного соглашения. Причиной может быть то, что Мартин Онгль заинтересовал "Антверпен".

В чемпионате Украины камерунец успел провести 15 матчей, забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу.

 

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