Парубий призвал суд не рассматривать "спекулятивный вопрос" по законам о языке и люстрации

4 июля, 2019, 21:29

Глава Верховной Рады Украины считает, что такие действия накануне выборов являются ударом по ключевым законам для государства

Об этом Андрей Парубий сказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV.

"Последние 40 дней перед выборами мы видим силы реванша, которые пытаются со всех сторон ударить по тем шагам, которые были сделаны за 5 лет", - отметил председатель ВР.

По его мнению, удар наносится по ключевым гуманитарных законопроектам, которые стали фундаментальными для государства - по закону об очищении власти, о декоммунизации и закона о языке.

Речь идет о направлении в Конституционный суд.

"Как глава ВРУ, я обратился с призывом к судьям, чтобы не рассматривать, не принимать решения по этим законам. Ведь считаю, что это спекулятивная, политическая постановка вопроса", - подчеркнул он.

Он также добавил: "Чтобы исключить силы реванша и их удары, и народным депутатам, и общественности очень важно быть плечом к плечу".