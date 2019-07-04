Парубий призвал суд не рассматривать "спекулятивный вопрос" по законам о языке и люстрации
Об этом Андрей Парубий сказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV.
"Последние 40 дней перед выборами мы видим силы реванша, которые пытаются со всех сторон ударить по тем шагам, которые были сделаны за 5 лет", - отметил председатель ВР.
По его мнению, удар наносится по ключевым гуманитарных законопроектам, которые стали фундаментальными для государства - по закону об очищении власти, о декоммунизации и закона о языке.
Речь идет о направлении в Конституционный суд.
"Как глава ВРУ, я обратился с призывом к судьям, чтобы не рассматривать, не принимать решения по этим законам. Ведь считаю, что это спекулятивная, политическая постановка вопроса", - подчеркнул он.
Он также добавил: "Чтобы исключить силы реванша и их удары, и народным депутатам, и общественности очень важно быть плечом к плечу".
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