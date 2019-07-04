//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПарубий призвал суд не рассматривать "спекулятивный вопрос" по законам о языке и люстрации

Парубий призвал суд не рассматривать "спекулятивный вопрос" по законам о языке и люстрации

Глава Верховной Рады Украины считает, что такие действия накануне выборов являются ударом по ключевым законам для государства

Об этом Андрей Парубий сказал в программе "Политклуб с Виталием Портниковым" в эфире Еспресо.TV.

"Последние 40 дней перед выборами мы видим силы реванша, которые пытаются со всех сторон ударить по тем шагам, которые были сделаны за 5 лет", - отметил председатель ВР.

По его мнению, удар наносится по ключевым гуманитарных законопроектам, которые стали фундаментальными для государства - по закону об очищении власти, о декоммунизации и закона о языке.

Речь идет о направлении в Конституционный суд.

"Как глава ВРУ, я обратился с призывом к судьям, чтобы не рассматривать, не принимать решения по этим законам. Ведь считаю, что это спекулятивная, политическая постановка вопроса", - подчеркнул он.

Он также добавил: "Чтобы исключить силы реванша и их удары, и народным депутатам, и общественности очень важно быть плечом к плечу".

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

4 июля, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать