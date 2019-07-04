Рассмотрение отмены люстрации: в КС собираются политики и активисты
4 июля, 2019, 09:18
Под зданием Конституционного Суда, где в четверг, 4 июля, состоится рассмотрение закона о люстрации и некоторых статей о декоммунизации, уже собираются люди
Фотографию с места опубликовала председатель комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар в Facebook.
"Мы с 8 утра под КС. В повестке дня суда 4-м вопросом стоит отмена люстрации, 5-м - некоторых статей декоммунизации. Считаем что рассмотрение должно быть публичным. Ждем председателя суда. Люди под КС подходят", - написала она.
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Координатор движения "Пространство Свободы" Тарас Шамайда в комментариях пишет, что желающих попасть на это судебное заседание не пускают по паспортам.
Сюмар ответила, что требуют предварительно заказанные пропуска.
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