Рассмотрение закона о люстрации продолжается за закрытыми дверями, под КСУ произошло столкновение

4 июля, 2019, 12:43

В четверг, 4 июля, под стенами Конституционного суда Украины, который рассматривает закон о люстрации, собрались около 200 представителей политических партий, движений и общественных организаций

Об этом сообщила с места событий корреспондент Еспресо.TV Дарья Козак.

В акции приняли участие в том числе представители Нацкорпусу, Правого сектора, ВО "Свобода", партии "Европейская солидарность", ОО "Общественный люстрационный комитет", а также рядовые граждане, которые приехали из разных регионов Украины.

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Главным требованием митингующих является недопущение отмены закона о люстрации - одного из главных достижений Революции Достоинства, которое очистило власть от соратников экс-президента беглого Виктора Януковича.

КСУ перешел к рассмотрению закона за закрытыми дверями. Между тем, под стенами суда возникла небольшая потасовка между активистами ОО "Общественный люстрационный комитет" и представители политических партий - общественные активисты требовали убрать партийные флаги.