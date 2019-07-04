Рассмотрение закона о люстрации продолжается за закрытыми дверями, под КСУ произошло столкновение
Об этом сообщила с места событий корреспондент Еспресо.TV Дарья Козак.
В акции приняли участие в том числе представители Нацкорпусу, Правого сектора, ВО "Свобода", партии "Европейская солидарность", ОО "Общественный люстрационный комитет", а также рядовые граждане, которые приехали из разных регионов Украины.
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Главным требованием митингующих является недопущение отмены закона о люстрации - одного из главных достижений Революции Достоинства, которое очистило власть от соратников экс-президента беглого Виктора Януковича.
КСУ перешел к рассмотрению закона за закрытыми дверями. Между тем, под стенами суда возникла небольшая потасовка между активистами ОО "Общественный люстрационный комитет" и представители политических партий - общественные активисты требовали убрать партийные флаги.
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