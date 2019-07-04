Команда Зинченко купила футболиста за 70 млн евро
4 июля, 2019, 15:16
"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, приобрел у "Атлетико" испанского футболиста Родриго Эрнандеса за 70 млн евро
Об этом сообщает "Манчестер Сити" в twitter.
Контракт английского клуба с полузащитником рассчитан на пять лет. "Атлетико" получил за игрока 70 млн евро.
23-летний Родриго Эрнандес перешел в "Атлетико" перед сезоном 2018/19 с "Вильярреала". В активе хавбека 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола.
✍️Done deal! Welcome to the Champions, Rodri- Manchester City (@ManCity) 4 июля 2019
#mancity pic.twitter.com/CJobsdj7lI
- Напомним, 20 июня Александр Зинченко продлил соглашение с "Манчестер Сити".
- "Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко.
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