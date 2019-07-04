Команда Зинченко купила футболиста за 70 млн евро

4 июля, 2019, 15:16

"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, приобрел у "Атлетико" испанского футболиста Родриго Эрнандеса за 70 млн евро

Об этом сообщает "Манчестер Сити" в twitter.

Контракт английского клуба с полузащитником рассчитан на пять лет. "Атлетико" получил за игрока 70 млн евро.

23-летний Родриго Эрнандес перешел в "Атлетико" перед сезоном 2018/19 с "Вильярреала". В активе хавбека 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола.