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Espreso.tvСпортКоманда Зинченко купила футболиста за 70 млн евро

Команда Зинченко купила футболиста за 70 млн евро


фото: mancity.com
"Манчестер Сити", за который выступает украинец Александр Зинченко, приобрел у "Атлетико" испанского футболиста Родриго Эрнандеса за 70 млн евро

Об этом сообщает "Манчестер Сити" в twitter.

Контракт английского клуба с полузащитником рассчитан на пять лет. "Атлетико" получил за игрока 70 млн евро.

23-летний Родриго Эрнандес перешел в "Атлетико" перед сезоном 2018/19 с "Вильярреала". В активе хавбека 46 матчей во всех турнирах, в которых он забил 3 гола.

  • Напомним, 20 июня Александр Зинченко продлил соглашение с "Манчестер Сити".
  • "Манчестер Сити" показал яркое видео в честь заключения нового соглашения с украинцем Александром Зинченко.
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