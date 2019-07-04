Хацкевич ветировал переход защитника "Динамо" в российский клуб
4 июля, 2019, 08:53
Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич наложил запрет на переход защитника Тамаша Кадара в российский клуб
Об этом сообщил журналист Игорь Цыганик.
Ведущий "Профутбол" в программе "Цыганик LIVE" рассказал, как Хацкевич не отпустил Кадара в "Зенит".
"За Кадара заплатили деньги, и у него очень хороший контракт. А продавать Тамаша надо было зимой, когда было приглашение от" Зенита ". Сейчас уже можно говорить. Перед тем, как купить Ракицкого," Зенит "приглашал Кадара. За него давали 8 млн евро. А Хацкевич настоял на том, чтобы Кадар остался, потому что были определенные проблемы с центральными защитниками. Сейчас же такие деньги за Тамаша не дадут ", - сказал Цыганик.
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