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Espreso.tvСпорт"Динамо" избавится бразильского футболиста

"Динамо" избавится бразильского футболиста


фото: fcdynamo.kiev.ua
На бразильского легионера "Динамо" Сидклея появился покупатель

Об этом сообщает 90 Min .

Футболист заинтересовал "Сан-Паулу", который ищет усиления на левый фланг. Сидклей и уругваец Максимилиано Араухо - основные претенденты.

Сейчас Сидклей находится на сборе "Динамо" в Австрии.

Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" не смог договориться с "Динамо" об аренде Сидклея.

В прошлом сезоне бразилец провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 голевые пасы.

 

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