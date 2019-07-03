"Динамо" избавится бразильского футболиста

3 июля, 2019, 11:06

На бразильского легионера "Динамо" Сидклея появился покупатель

Об этом сообщает 90 Min .

Футболист заинтересовал "Сан-Паулу", который ищет усиления на левый фланг. Сидклей и уругваец Максимилиано Араухо - основные претенденты.

Сейчас Сидклей находится на сборе "Динамо" в Австрии.

Ранее сообщалось, что "Интернасьонал" не смог договориться с "Динамо" об аренде Сидклея.

В прошлом сезоне бразилец провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 голевые пасы.