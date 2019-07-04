Финальное голосование за избирательный кодекс должно состояться 11 июля, - Черненко
4 июля, 2019, 13:06
Перед голосованием проект кодекса должны сбалансировать на заседании правового кодекса
Об этом заявил докладчик из избирательного кодекса, народный депутат Александр Черненко во время заседания Рады, передает РБК-Украина .
По словам Черненко, заседание правового комитета состоится в среду, 10 июля.
"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг (11 июля - ред.). Раньше не будет", - рассказал Черненко.
- Напомним, 29 мая председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко заявил, что в избирательный кодекс было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта.
- Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что избирательный кодекс по открытым спискам может быть принят 11 июля.
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