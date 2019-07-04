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Espreso.tvОбществоФинальное голосование за избирательный кодекс должно состояться 11 июля, - Черненко

Финальное голосование за избирательный кодекс должно состояться 11 июля, - Черненко


фото: 061.ua
Перед голосованием проект кодекса должны сбалансировать на заседании правового кодекса

Об этом заявил докладчик из избирательного кодекса, народный депутат Александр Черненко во время заседания Рады, передает РБК-Украина .

По словам Черненко, заседание правового комитета состоится в среду, 10 июля.

"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг (11 июля - ред.). Раньше не будет", - рассказал Черненко.

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