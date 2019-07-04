Финальное голосование за избирательный кодекс должно состояться 11 июля, - Черненко

4 июля, 2019, 13:06

Перед голосованием проект кодекса должны сбалансировать на заседании правового кодекса

Об этом заявил докладчик из избирательного кодекса, народный депутат Александр Черненко во время заседания Рады, передает РБК-Украина .

По словам Черненко, заседание правового комитета состоится в среду, 10 июля.

"Сначала надо рассмотреть все правки. Поскольку все правки отклоняются, нужно вернуться к ряду поправок. Очевидно, что потребуется провести заседание комитета. Финальное голосование должно состояться в следующий четверг (11 июля - ред.). Раньше не будет", - рассказал Черненко.