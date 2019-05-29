Черненко: В избирательный кодекс добавили еще почти 400 поправок

29 мая, 2019, 14:33

Рабочая группа перед внеочередными выборами в Верховную Раду добавила к проекту нового избирательного кодекса еще 384 поправки, которые должны усовершенствовать документ

Об этом заявил председатель рабочей группы по вопросам подготовки нового избирательного кодекса, нардеп Александр Черненко, сообщает РБК-Украина .

По его словам, ни принята в первом чтении редакция кодекса, ни представленные 4 тыс. поправок не могли решить ряд проблем.

"К кодексу было подано 4 тыс. 307 поправок от 101 субъекта. Решением комитета была создана рабочая группа, которая провела 43 заседания. Рассмотрены каждую правку. Я отчитываюсь, что часть поправок рабочая группа рекомендовала утвердить. Мы увидели, что не урегулирован ряд моментов. Таким образом, еще наработали 384 правки ", - заявил Черненко.

Нардеп отметил, что наработанные комитетом поправки должны улучшить документ.

"Это чисто технические правки, касающиеся практически всех разделов кодекса. Я бы просил, чтобы эти поправки были включены в таблицу ко второму чтению", - подчеркнул он.