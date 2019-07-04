Евросоюз в Вене в очередной раз призвал Россию освободить Сенцова и Сущенко
Об этом сообщает "Укринформ".
Соответствующее заявление Евросоюза было произнесено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.
"Мы снова присоединяемся к призывам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в России освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко, отмечая тот факт, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России", - говорится в заявлении ЕС, произнесенном в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире.
В заявлении также отмечается, что Европейский Союз "остается глубоко озабоченным ситуацией со свободой выражения в незаконно аннексированных Россией Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в районах, контролируется поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями на востоке Украины".
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова говорит о вероятности обмена пленными и передаче заключенных с ОРДЛО в июле
- Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии
Читайте также
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
Читайте также
-
-
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты