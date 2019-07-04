Евросоюз в Вене в очередной раз призвал Россию освободить Сенцова и Сущенко

4 июля, 2019, 22:00

В Европейском Союзе напомнили, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее заявление Евросоюза было произнесено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы снова присоединяемся к призывам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в России освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко, отмечая тот факт, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России", - говорится в заявлении ЕС, произнесенном в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире.

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз "остается глубоко озабоченным ситуацией со свободой выражения в незаконно аннексированных Россией Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в районах, контролируется поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями на востоке Украины".