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Espreso.tvОбществоЕвросоюз в Вене в очередной раз призвал Россию освободить Сенцова и Сущенко

Евросоюз в Вене в очередной раз призвал Россию освободить Сенцова и Сущенко

В Европейском Союзе напомнили, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России

Об этом сообщает "Укринформ".

Соответствующее заявление Евросоюза было произнесено во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг в Вене.

"Мы снова присоединяемся к призывам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ в России освободить украинского режиссера Олега Сенцова и украинского журналиста Романа Сущенко, отмечая тот факт, что около 70 украинских политзаключенных незаконно удерживаются в Крыму и в России", - говорится в заявлении ЕС, произнесенном в ответ на отчет представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезире.

В заявлении также отмечается, что Европейский Союз "остается глубоко озабоченным ситуацией со свободой выражения в незаконно аннексированных Россией Автономной Республике Крым и городе Севастополе, а также в районах, контролируется поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями на востоке Украины".

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