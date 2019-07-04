Денисова говорит о вероятности обмена пленными и передаче заключенных из ОРДЛО в июле

4 июля, 2019, 19:29

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова провела встречу с координатором ОБСЕ в рабочей группе Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем

Об этом омбудсмен написал в Facebook.

"Сегодня провела встречу с координатором ОБСЕ в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Тони Фришем. На встрече присутствовал мой Представитель по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеслав Петлеваний", - сообщила Денисова.

Она отметила, что во время встречи обсудили вопросы координации усилий в процессе проведения мониторинга соблюдения прав заключенных с обеих сторон линии разграничения, а также перспективы обмена пленными и передачи заключенных с неподконтрольной правительству Украины территории.

"Я сообщила, что с 12 декабря 2018 года по 24 мая этого года состоялось 6 перемещений граждан Украины, которые отбывали наказание на оккупированной территории Луганской области. В общем, за этот период было перемещено 268 граждан Украины, 49 из которых уже освобождены. В июле планируется очередное перемещение", - написала она.

Денисова отметила, что в последний раз подобное перемещение происходило в декабре прошлого года.

"Есть еще одна категория наших граждан, которые были осуждены до 2014 года и отбывают наказание на территории Украины. Но материалы их уголовных дел остались на временно оккупированных территориях. Это делает невозможным просмотр их дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Я попросила Тони Фриша помочь в передаче украинской стороне этих уголовных дел ", - отметила омбудсмен.

Координатор СММ ОБСЕ пообещал обратиться к представителям ОРДЛО относительно решения этого вопроса.

По словам Денисовой, Тони Фриш отметил ключевую роль Офиса омбудсмена в вопросе перемещения заключенных и подконтрольную правительству Украины территорию и выразил надежду, что этот процесс будет продолжаться.