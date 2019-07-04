Балух: Обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии

4 июля, 2019, 21:13

Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии

Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила Крым.Реалии его копию.

"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считаю обмен ", - написал Балух.