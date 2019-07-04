Балух: Обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии
4 июля, 2019, 21:13
Украинский активист Владимир Балух, который ранее объявил голодовку, считает, что обмен - это единственный шанс выйти живым из российской колонии
Об этом он написал в письме координатору Крымской правозащитной группы Ольге Скрипник, которая предоставила Крым.Реалии его копию.
"В сложившихся обстоятельствах, я не вижу иного решения для себя, кроме как отстаивать свое право на жизнь свободного гражданина Украины радикальными методами. Поэтому я не намерен прекращать голодовку до выполнения моих требований, на что, как вы понимаете, надежды никакой нет ... Объективно, единственным шансом выйти отсюда живым, считаю обмен ", - написал Балух.
- Как заявила адвокат Ольга Динзе, администрация колонии может перевести Балуха в помещение камерного типа.
Читайте также
-
1 июля, 2019 Виталий Портников: Украине вновь нужны адвокаты
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем
-
Читайте также
-
-
30 июня, 2019 Остановим реванш вместе!
-
28 июня, 2019 Ждать или действовать? - 5 книг о будущем