Зеленский поблагодарил Канаду за активную поддержку противодействия российской агрессии

3 июля, 2019, 20:24

3 июля в Торонто состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Президент Украины выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и введение мощных канадских санкций против РФ.

"Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Зеленский.