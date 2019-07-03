Зеленский поблагодарил Канаду за активную поддержку противодействия российской агрессии
3 июля, 2019, 20:24
3 июля в Торонто состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.
Президент Украины выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.
Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и введение мощных канадских санкций против РФ.
"Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Зеленский.
- Напоминаем, что Канада выделит Украине $25 млн на проведение инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ
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