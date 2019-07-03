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Espreso.tvОбществоЗеленский поблагодарил Канаду за активную поддержку противодействия российской агрессии

Зеленский поблагодарил Канаду за активную поддержку противодействия российской агрессии

3 июля в Торонто состоялась встреча президента Владимира Зеленского с членами парламента Канады и представителями группы дружбы с Украиной

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента.

Президент Украины выразил благодарность за последовательную мощную поддержку Украине со стороны всех политических партий, представленных в канадском парламенте.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил активную позицию канадских парламентариев по противодействию российской агрессии и введение мощных канадских санкций против РФ.

"Хочу поблагодарить парламент Канады за консолидированную поддержку вопросов, касающихся Украины", - сказал Зеленский.

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