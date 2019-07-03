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Espreso.tvОбществоКанада выделит Украине $ 25 млн на проведение инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ

Канада выделит Украине $ 25 млн на проведение инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ


фото: reuters
В общем правительство Канады выделит более $ 45 млн на поддержку Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Канады.

В Торонто прошла конференция, в которой приняли участие министры иностранных дел, главы международных организаций, парламентарии, представители частного сектора, гражданского общества и аналитических центров из 37 стран. Также присутствовали члены украинского-канадского сообщества в поддержку Украины и ее "амбициозной программы реформ".

"Правительство Канады, пользуясь случаем, объявило о выделении более $ 45 млн на поддержку Украины, в том числе $ 25 млн на реализацию инклюзивных и гендерно-ориентированных реформ в Украине", - отмечается в сообщении.

Министр по международному развитию и по делам женщин и гендерного равенства Мариам Монсеф отметила, что Канада остается долгосрочным партнером Украины. "Продолжая сотрудничество в сфере руководства и способствуя продвижению гендерного равенства, мы помогаем народу Украины построить лучшую и более инклюзивное страну", - прокомментировала она.

 

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